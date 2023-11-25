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Tekirdağ'da şiddetli lodos

Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında lodos fırtınasından dolayı çok sayıda gemi limana dönerken, uluslararası taşımacılık yapan büyük gemilerde Tekirdağ açıklarında demirledi. Fırtına sebebiyle dev dalgalar kıyıları dövmeye devam ediyor.