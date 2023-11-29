Cam fabrikasına ait deponun çatısı uçtu
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Bursa'da bulunan bir cam fabrikasının malzemelerinin bulunduğu deponun çatısı şiddetli lodos nedeniyle yerle bir oldu. Fabrikada kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi.
Cam fabrikasına ait deponun çatısı uçtu
BURSA - Bursa'da cam fabrikasının malzemelerinin bulunduğu deponun çatısı yerle bir oldu. Yaşanan olayda, fabrikada kimsenin olmaması büyük bir faciayı engelledi.
Bursa'da gece saatlerinde etkisini iyice artıran ve saatte 100 kilometre hıza ulaşan şiddetli lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde bulunan cam fabrikasına ait malzemelerin bulunduğu deponun çatısı uçtu. Çatının gece uçması, büyük bir faciayı engellerken, depoda maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam