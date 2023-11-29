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Cam fabrikasına ait deponun çatısı uçtu

29 Kasım 2023 10:32 Son Güncelleme: 10:34 Abone Ol

Bursa'da bulunan bir cam fabrikasının malzemelerinin bulunduğu deponun çatısı şiddetli lodos nedeniyle yerle bir oldu. Fabrikada kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi.