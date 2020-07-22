"Bu coğrafyada Türkiye'ye rağmen elde edilecek hiçbir kazanım yoktur"
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"Bu coğrafyada Türkiye'ye rağmen elde edilecek hiçbir kazanım yoktur"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bölgemizden Akdeniz'in en uç noktalarına kadar, Türkiye'ye rağmen başarılı olacak hiçbir proje ve girişim olamaz. Bu coğrafyada Türkiye'ye rağmen elde edilecek hiçbir kazanım yoktur" dedi.

22.07.2020 21:32 | Son Güncelleme: 22.07.2020 22:03

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bölgemizden Akdeniz'in en uç noktalarına kadar, Türkiye'ye rağmen başarılı olacak hiçbir proje ve girişim olamaz. Bu coğrafyada Türkiye'ye rağmen elde edilecek hiçbir kazanım yoktur" dedi.

Altun, bugün gerçekleşen MGK Toplantısı'na ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Altun gerçekleştiren MGK toplantısında Libya'dan Suriye'ye, Irak'tan Azerbaycan ve Akdeniz'e kadar, bölgemizi ilgilendiren tüm meselelerin ele alındığını ve milli beka için güvenlik politikalarındaki tavizsiz duruşun bir kez daha ortaya konduğunu vurguladı. Altun, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti güvenliğini sadece kendi sınırlarından değil, Balkanlar'dan Orta Asya'ya, Körfez'den Cebeli Tarık'a kadar çok daha geniş coğrafyalardan başlatarak, tüm gönül coğrafyasını selamet diyarına çevirmekte son derece kararlıdır. Türkiye, dünyanın farklı coğrafyalarında milletlerin egemenlik hakları aleyhine kurulan ortaklıkların bilincindedir ve bu zulüm düzenini sona erdirecek kararlı adımları atmaktan çekinmeyecektir. Türkiye için kızıl elma tüm dünyanın sulh ve barış içerisinde olmasıdır. Yıllardır kararlılıkla sürdürdüğümüz, insan odaklı güvenlik ve dış politikamız bedeli ne olursa olsun sürecek, er ya da geç tüm taraflar Türkiye'nin çizdiği istikamete yönelecektir. Türkiye'nin en büyük gücü haktan ve hakikatten yana olmaktır. Herkes şu gerçeği iyi bilmelidir ki, Türkiye Azerbaycan'da kardeşlerinin yanında yer alarak her türlü hadsiz saldırıyı püskürtmekten geri durmayacaktır. Kıbrıs'ta da, adanın huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan her türlü girişimi boşa çıkaracaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, PKK/PYD ve DEAŞ terör örgütlerini bozguna uğrattığı gibi Libya'da meşru hükümetin karşısında oluşan gayrimeşru cepheyi de yerle yeksan edecek güç ve kudrettedir. Her zaman söylediğimiz gibi bugün de bir kez daha tüm dünyaya sesleniyoruz; bölgemizden Akdeniz'in en uç noktalarına kadar Türkiye'ye rağmen başarılı olacak hiçbir proje ve girişim olamaz. Bu coğrafyada Türkiye'ye rağmen elde edilecek hiçbir kazanım yoktur" açıklamasında bulundu.

Fahrettin Altun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tüm dünyanın sancılı bir doğumun eşiğinde olduğu, insanlık ailesinin huzur ve barışa hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyduğu bu önemli eşikte Türkiye, tüm dünya mazlumlarına şemsiye olmaya devam edecek ve insanlığın arzuladığı esenlik ortamını inşa etmek için var gücüyle çalışacaktır. Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tarihinden aldığı sarsılmaz güç ve inançla gönülleri ihya etmeye, bölgemizde kurulmuş olan şer odaklarını bu topraklardan silmeye son derece kararlıdır."

(İHA)

Kaynak: İHA

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