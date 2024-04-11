Doğu Akdeniz'de TCG KARATAŞ ve TCG KARPAZ gemilerinden başarılı atışlar gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz'de TCG KARATAŞ karakol gemisi tarafından roket atışı, TCG KARPAZ karakol gemisi tarafından ise su bombası atışı ile hava savunma ve su üstü top atışlarının başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesaplarından "Doğu Akdeniz, TCG KARATAŞ karakol gemisi tarafından '190 mm Milli DSH Roketi Atışı', TCG KARPAZ karakol gemisi tarafından ise 'Su Bombası Atışı' ile 'Hava Savunma ve Su Üstü Top Atışları'nı başarıyla gerçekleştirilmiştir" açıklamasını yaptı.

MSB, atışların görüntülerini de sosyal medya hesaplarından kamuoyu ile paylaştı.