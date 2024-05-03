Türk Hava Kuvvetleri, Kıbrıs'ta eğitim uçuşu gerçekleştirdi
Türk Hava Kuvvetleri, Kıbrıs'ın güneyinde Akdeniz'deki uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.
Türk Hava Kuvvetleri, Kıbrıs'ın güneyinde Akdeniz'deki uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı farklı üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirildi" denildi. - ANKARA