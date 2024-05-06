Türkiye U18 Erkek Milli Hentbol Takımı Şampiyonaya Galibiyetle Başladı

Türkiye Hentbol Federasyonu ev sahipliğinde düzenlenen 20. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası, 6-12 Mayıs tarihleri arasında Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda yapılıyor. U18 Erkek Milli Takımı'nın da mücadele ettiği Şampiyona'da, Fransa, Hırvatistan, Irak, Karadağ, Kosova, Romanya ve Tunus takımları mücadele ediyor.

Turnuva, A Grubu'nda yer alan Türkiye U18 Milli Takımı'nın Hırvatistan ile oynadığı maç ile başladı. U18 Erkek Milli Hentbol Takımı, karşılaşmadan 6-9, 7-5 ve 10-10 periyotlarla ayrılarak toplamda 23-24 galip geldi ve turnuvaya 3.5 puan ile başladı.

Turnuvada maçlar 15'er dakikalık üç periyot halinde oynanırken sadece final maçı 20 dakikalık üç periyot halinde yapılıyor. Periyodu kazanan takıma bir puan, maç sonucu galip gelen takım 2 puan ve berabere biten periyoda yarım puan olmak üzere toplam beş puan veriliyor.

Ay-yıldızlılar, günün ikinci maçında saat 17.15'te Romanya ile karşılaşacak. - İSTANBUL