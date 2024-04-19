Akdeniz Üniversitesinde Üstün Performans Gösteren Öğretim Üyelerine Teşekkür Belgeleri Verildi

Akdeniz Üniversitesinde üstün performans gösteren öğretim üyelerine teşekkür belgesi verildi.

Üniversitenin Senato Salonu'nda düzenlenen törende, bilimsel araştırma ve yayınlarda üstün performans gösteren öğretim üyelerinin başarıları kutlandı.

Törene, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'n yanı sıra rektör yardımcıları Prof. Dr. Şükrü Özen, Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker ve üstün performans gösteren öğretim üyeleri katıldı.

Özkan yaptığı konuşmada, göreve geldiği ilk günden itibaren sonuç odaklı, katma değer sağlayacak, nitelikli bilimsel çalışmaların üretilmesine büyük önem verdiklerini söyledi.

Bu doğrultuda, bilimsel araştırma projeleri yönergeleri, atama yükseltme kriterleri ve stratejik plan güncellendi ve bilimsel üretimi teşvik eden bir sistem oluşturduklarını vurgulayan Özkan, "Bugün, attığımız adımların olumlu sonuçlarını görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Üniversitemizin uluslararası iş birliğiyle gerçekleştirilen SCI yayın sayısının 1420'ye yükseldiği ve Q1 ve Q2 dergilerdeki yayın ortalamasının yüzde 75'e çıktığına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Uluslararası iş birliğiyle yapılan yayın sayısının yüzde 25'e ulaştığını görmek de bizleri ayrıca memnun etti." diye konuştu.

Özkan, yayın sayısındaki artışın Akdeniz Üniversitesi'nin araştırma üniversitesi olma hedefine güç verdiğine dikkati çekerek, "Geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurulu'nun başlattığı 'Araştırma Üniversiteleri' uygulaması kapsamında aday izleme programına dahil edilen 6 üniversiteden biri olduk. Öğretim üyelerimizin özverileri ve emekleriyle 2 yıl içinde Araştırma Üniversitesi olma hedefine ulaşacağımıza yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Sağlık bilimleri, ziraat, mühendislik, fen bilimleri ve su ürünleri, sosyal, beşeri ve idari bilimler, eğitim bilimleri, spor bilimleri ve mimarlık, planlama ve tasarım temel alanlarındaki H-index'e göre en başarılı sıralamaya sahip öğretim üyeleri, SCI-E dergilerdeki yayın sayılarına göre başarı sıralaması en yüksek olan öğretim üyeleri ile hukuk, ilahiyat ve güzel sanatlar temel alanlarındaki yayın sayısı en yüksek öğretim üyelerine rektör Özkan tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.