Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde İş Başvurusunda Deneyim Konuşuldu

Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi'nin birlikte düzenlediği "İş Başvurusunda İstenen "Deneyim" ve Yeni Mezun Ben: Mezuniyet Sonrası Özel Bir Firmada Deneyim Kazanma Fırsatları-II" başlıklı program gerçekleştirildi.

İstiklal Konferans Salonu'nda; Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Yazlık'ın yönetiminde gerçekleştirilen programda; özel bir firmanın Bitki Koruma Teknik Müdürü Can Akdeniz "Değişim Yönetimi Metodolojisi" başlıklı sunumu ile değişimin önemi, gerekliliği ve etkileri konusunda ayrıntılı bilgiler aktardı.

Neyi, ne zaman, ne şekilde ve neden değiştirmemiz gerektiğini, değişimin günlük yaşama olan duygusal yansımalarının neler olduğunu vurgulayan Can Akdeniz, kişinin kendi değerini farkına varması, temel ve ince becerilere sahip olması, karşılıklı paylaşımlar ve sürekli gelişmeler ile kendini bir adım öteye taşımasının çok önemli olduğunu dile getirdi. Bu kapsamda istenen başarının sağlanabilmesi için işverenler ile çalışanlar arasında dengenin sağlanmasında değişimin gücüne ve ekip çalışmasının önemine ayrıca vurgu yaptı.

Can Akdeniz son olarak; firmada işe alım süreçleri ve stajyer seçim kriterleri hakkında katılımcılara detaylı bilgiler aktardı. Akadeniz'in paylaşımlarından sonra, firmanın pazarlama Müdürü Hüseyin Gül ve Satış Sorumlusu Salih Piker, Düzce Üniversitesi öğrencilerine kişisel deneyimlerini ve kendilerini geliştirmelerine yönelik neler yapabilecekleri konularında önerilerde bulundu.

Program katılımcılardan gelen soruların cevaplanmasıyla son buldu. - DÜZCE