Mersin'de apartman yangınında ev eşyaları kullanılamaz hale geldi
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde 3 katlı apartmanın arka kısmında ev eşyalarının bulunduğu kısımda çıkan yangın söndürüldü. Yangın sonucunda ev eşyaları kullanılamaz hale geldi.
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde 3 katlı apartmanın arka kısmında ev eşyalarının bulunduğu kısımda çıkan yangın söndürüldü.
Kiremithane Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın arka kısmındaki ev eşyalarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Ev eşyaları kullanılamaz hale geldi.