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Antalya'da 'Huzur Akdeniz' Uygulaması Detayları Belli Oldu

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Turizm sezonuna hazırlanan Antalya'da 50'si motorize 250 ekiple 4 bin polisin katıldığı 'Huzur Akdeniz' uygulamasında, binlerce araç kontrol edildi, aranan şahıslar yakalandı, uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

Turizm sezonuna hazırlanan Antalya'da 50'si motorize 250 ekiple 4 bin polisin katıldığı, kent merkezi ve 19 ilçede hava ve deniz destekli eşzamanlı 'Huzur Akdeniz' uygulamasının detayları belli oldu. Uygulamalarda, 34 bin 268 sorgulandı, 10 bin 386 araç kontrol edildi, aranan şahıslar yakalandı, bin 584 araç sürücüsüne para cezası uygulanırken, 27 ruhsatsız tabanca, 1 kilo 200 gram narkotik madde ve binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından dün akşam saat 22.00'de kent merkezi ve 19 ilçede eşzamanlı 'Huzur Akdeniz' uygulaması başlatıldı. İl genelinde 50'si motorize 250 ekip 4 bin personelin katıldığı uygulamaya, 658 kilometrelik sahil bandında deniz polisi botlarla, havadan da helikopter ve dron desteği sağladı. Trafik denetimlerinde ise emniyet açısından 100 önemli noktada 170 ekip, 300 personel görev aldı. Vatandaşlar uygulamadan dolayı memnuniyetlerini dile getirirken, narkotik, trafik, asayiş, terör ve diğer birimlere de bağlı polis ekipleri, şüpheli şahıslara yönelik denetim, kimlik sorgulaması, üst arama, işyerlerinde denetimler gerçekleştirdi.

Sabahın ilk ışıklarınaa kadar süren uygulamanın detayları ise belli oldu. 34 bin 268 kişinin sorgulanıp 196 aranan şahsın yakalandığı eşzamanlı uygulamalarda, 10 bin 386 araç ve motosiklet kontrol edildi, bin 584 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanarak, 32 araç trafikten men edildi, 7 araç sürücüsüne de korsan taksi gerekçesiyle işlem yapıldı. Yine uygulamalarda 13 elektronik skuter işlem yapıldı, hatalı park konumunda bulunan 27 e-skuter toplatıldı, 6 adet çalıntı motor, 9 adet çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirildi. 446 umuma açık yer ve metruk bina denetlenirken, 21 işyerine idari yaptırım düzenlendi, hanutçuluk yaptığı tespit edilen 48 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kaçakçılık ve narkotik denetimlerde de 27 adet ruhsatsız tabanca, 20 şarjör, 300 fişek, 14 bin 520 makaron, 240 kaçak sigara, 60 elektronik sigara, 500 puro, 642 kol saati, 29 cep telefonu, 1 kilo 200 gr narkotik madde (kokain, metamfetamin, eroin), 7 bin 900 adet uyuşturucu uyarıcı hap, 2 bin 340 kullanımlık A4 Maddesi (Sentetik Kannabinoid), 3 kesici/delici alet ve suçtan elde edildiği değerlendirilen Türk lirası ve döviz ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Akdeniz Antalya Güvenlik Kaçakçılık Turizm 3.Sayfa Güncel Haberler

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