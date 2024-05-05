Batı Akdeniz'den Nisan Ayında İhracat Arttı

Batı Akdeniz'den Nisan ayında gerçekleşen ihracat geçen yılın Nisan ayına göre yüzde 5,92 oranında artış gösterdi ve 220 milyon 686 bin dolar oldu. İlk 4 ayda en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke ise Çin oldu.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nden (BAİB) açıklanan verilere göre; yılbaşından bu yana Antalya, Burdur ve Isparta illerinden gerçekleşen ihracat toplamda 874 milyon 167 bin dolar seviyesine ulaştı ve geçen seneki performansı yakalamış oldu. İlk 3 aylık dönemde geçen yılın gerisine düşen bölge ihracatının Nisan ayında toparlandığı belirtilen açıklamada; yıllık olarak bakıldığında geçen yılın ihracat performansı ile aradaki farkın yüzde 1,2 seviyesine düştüğü dile getirildi.

En fazla yaş meyve sebze sektöründe ihracat gerçekleşti

BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu yaptığı yazılı açıklamada; Nisan ayı ihracatındaki yüzde 6'lara yaklaşan artış oranının, karşı karşıya kalınan bir takım zorluklara rağmen önümüzdeki dönem için umut verdiğini ifade etti. Çavuşoğlu, "Bölgenin Nisan ayı performansı, tır şoförlerimizin AB ülkelerine geçişte yaşadığı vize engeli gibi güncel sorunlar yanında maliyet baskısı nedeniyle lokomotif sektörlerde rekabetçi fiyat oluşturmada karşılaşılan güçlükler gibi bir takım yapısal meselelerde ilerleme sağlanması durumunda, ihracatçılarımızın önemli başarılara imza atacağının da bir göstergesi oldu. Bu dönemde de bölgemizden en fazla ihracatı, her şeye rağmen yaş meyve sebze sektörümüz gerçekleştirdi. Sektörümüz; yüzde 11,73 oranındaki kayba rağmen, Nisan ayında bölgemizden 65 milyon 875 bin dolar ihracat gerçekleştirdi" dedi.

Antalya, Burdur ve Isparta'yı kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi'nde ilk 4 ayda en fazla ihracatın Çin'e yapıldığını açıklayan Başkan Çavuşoğlu, bin 836 firma 157 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiğine dikkat çekti.

Çavuşoğlu, şu şekilde devam etti: "Bölge ihracatımızın en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkelere göre 4 aylık seyrine bakıldığında Çin'in ilk sıraya yerleştiği ve yerini pekiştirdiği görüldü. Çin'e yapılan ihracat yüzde 45,88 oranında artış göstererek 79 milyon 771 bin dolara yükseldi. İkinci sırada ise yapısal sorunların devam ettiği Rusya yer aldı ve bu ülkeye yüzde 22,15 oranında gerileme ile 61 milyon 193 bin dolar ihracat yapıldı. Listenin üçüncü sırasında da Bölgemizin ana pazarlarından olan ve yapısal sorunların devam ettiği Almanya yer aldı. Almanya'ya geçen yılın 4 ayına kıyasla yüzde 11,61 oranında gerileme ile 53 milyon 541 bin dolar ihracat gerçekleşti. Savaşın devam ettiği Ukrayna'ya ihracat bu dönemde de kesintisiz devam etti. Ukrayna'ya aylardır devam eden savaşa rağmen yüzde 2,07 oranında gerileme ile 52 milyon 189 bin dolar ihracat gerçekleşti. Beşinci sırada yer alan Romanya'ya 2,20 oranında gerileme ile 47 milyon 226 bin dolar ihracat yapıldı. Batı Akdeniz'den 1 Ocak - 30 Nisan 2024 tarihleri arasında bin 836 firma 157 ülke ve bölgeye ihracat yaptı." - ANTALYA