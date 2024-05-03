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Marmaris'te Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası devam ediyor

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası'nda ikinci gün yarışları tamamlandı. 16 yelkenli yat ve 150 sporcu mücadele ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez organize edilen Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası'nda 2. gün yarışları tamamlandı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübünce (MİYC) düzenlenen Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası'na Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Rusya, Kazakistan, Hırvatistan, Beyaz Rusya, Ukrayna ve Karadağ'dan 16 yelkenli yat ile 150 sporcu mücadele ediyor.

Bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, ikinci gün yarışları başlamadan bir süre antrenman turları attı.

Başhakem Ezgi Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre uygun parkur belirlemesinin ardından koy içinde yatlar, sınıflarına göre start aldı.

IRC-1, IRC-2 ve IRC-3 sınıfında yarışan yatlar, ikinci gün yarışlarında koy içinde üç yarış gerçekleştirdi.

Şampiyona, 5 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Organizasyonun ikinci gününde sınıflarına göre ilk 3'te yer alan yatlar ve dümencileri şöyle:

IRC-1

1- Vakkorama (Cem Hakko)

2- Favorit (Maksim Nemchenko)

3- Boreas (Erkan Bilsev)

IRC-2

1- Wings Racing (Fırat Şahin)

2- St.Anna (Ivan Kadetov)

3- Fox-L (Aleksandra Chicherova)

IRC-3

1- Bogatyr (Igor Rytov)

2- Omani (Tunca Çalışkan)

3- Anyway (Andrey Golubev)

Kaynak: AA / Spor

Marmaris Akdeniz Muğla Spor Güncel Haberler

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