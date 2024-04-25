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İzmir'de Çöl Tozu Etkisi Gece Saatlerinde de Devam Ediyor

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Afrika üzerinden gelen çöl tozu, İzmir'de gece saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Kentte toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde düşme ve hava kalitesinde azalma yaşanıyor. Şehir merkezinde ve bazı bölgelerde gece görüş mesafesi azaldı. Çöl tozunun, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da Suriye sınırında 1-2 gün daha etkili olması bekleniyor.

İzmir'de çöl tozu gece saatlerinde de etkisini sürdürüyor.

Afrika üzerinden gelen çöl tozu, kentte toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde düşme ve hava kalitesinde azalmaya neden oluyor.

Şehir merkezinde ve bazı bölgelerde gece görüş mesafesi azaldı.

Çöl tozunun, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da Suriye sınırında 1-2 gün daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Güneydoğu Anadolu Akdeniz Suriye Afrika İzmir Çöl Ege Çevre Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

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