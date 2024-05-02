Bugün hava yağmurlu mu? 2-5 Mayıs hava yağmurlu mu? Bu hafta yağmur yağacak mı?

Bugün yağmur yağacak mı ve 2-5 Mayıs hava yağmurlu mu sorularına yanıt aranıyor. Bu hafta sonu yağmur yağacak mı ve bugün yağmur var mı sorularına yanıt aranıyor. Meteoroloji, ülkenin doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Bugün yağmur yağacak mı? 2-5 Mayıs hava yağmurlu mu? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? Detaylar haberimizdedir…

BU HAFTA HAVA YAĞMURLU MU?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Birçok kent 2 Mayıs Perşembe günü için sarı kodla uyarılırken yağışların Perşembe gününden itibaren 4 gün boyunca devam edeceği bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de saat 21.00'de, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yarın saat 08.00'de başlayacağı tahmin edilen gök gürültülü sağanak yağışların yarın gece yarısına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

2 MAYIS'TA 34 İL İÇİN SARI UYARI

Haritada sarı uyarı verilen iller Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Artvin, Bingöl, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Osmaniye olarak duyuruldu.

VATANDAŞLARA SEL UYARISI YAPILDI

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik ise, Ankara'da hayatı olumsuz etkileyen dün akşam görülen yağışın uç değerlerin yakınında bir yağış olduğunu söyledi. Çelik, "Ekstrem bir yağış değil, hiç görülmeyen yağış değil; ancak ona yakın miktarda bir yağış gerçekleşti diyebiliriz. Bu yağış 2 saat içinde gerçekleşti ve özellikle şehir merkezinde olması sebebiyle, Yenimahalle-Ulus-Çankaya arasında olması sebebiyle özellikle ulaşımda büyük olumsuzluklara yol açtı. Metrekareye 2 saat içinde 70 kilograma yaklaşan, Yenimahalle'de 70 kilogram civarında, Ulus'ta 60 kilogramın üzerinde yağış düştü. Bu yağış özellikle şehir merkezinde çeşitli olumsuzluklara sebep oldu." diye konuştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik

HAFTA BAŞINA KADAR YAĞIŞ VAR

Çelik, hafta başına kadar yağışların süreceği uyarısı yaparak, "Önümüzdeki hafta başına kadar, perşembe gününden pazar günü dahil olmak üzere 4 gün boyunca, ülkemizin en güneybatı kesimleri dışında tüm yurtta aralıklarla yağışlar göreceğiz. Perşembe günü bu yağışlar özellikle doğu kesimlerde etkili olacak. Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu bölgesinde bir de Güneydoğu Anadolu bölgesinin doğusunda perşembe günü yağışların etkili olmasını bekliyoruz. Onun için doğu bölgelerimizde yağış görüldükten sonra cuma ve cumartesi günü yine Doğu bölgelerimizde Trakya'da yine kuvvetli yağışlar göreceğiz. Bununla ilgili de yine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün adresinden uyarılarımızı takip etmekte fayda var. Pazartesi günden itibaren ise birkaç gün boyunca batı bölgelerde yağış yok, sadece doğu bölgelerde sağanak yağışlar devam edecek diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

"ANKARA'DA CUMA-CUMARTESİ SAĞANAK GÖRÜLECEK"

Ankara'da, dün akşam gerçekleşen yağış miktarı kadar bir yağış beklemediklerini aktaran Çelik, "Ancak Ankara'da özellikle cuma ve cumartesi günü yine sağanak yağış geçişleri görülecek. İstanbul'da da 3 gün boyunca perşembe, cuma ve cumartesi günü aralıklarla çok kuvvetli olmayan sağanak yağış geçişleri bekliyoruz. Hava sıcaklıkları da bu yağışlı sistemle birlikte artık mevsim normallerine yaklaştı. Önümüzdeki yaklaşık bir hafta boyunca önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Çoğunlukla mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek." dedi.

SARI KOD UYARISI NEDİR?

Sarı kod, hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır anlamına gelmektedir.