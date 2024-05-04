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Marmaris'te Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası devam ediyor

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası'nda üçüncü gün yarışları tamamlandı. 16 yelkenli yat ve 150 sporcu mücadele ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez organize edilen Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası'nda 3. gün yarışları tamamlandı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübünce (MİYC) düzenlenen Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası'nda Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Rusya, Kazakistan, Hırvatistan, Beyaz Rusya, Ukrayna ve Karadağ'dan 16 yelkenli yat ile 150 sporcu mücadele ediyor.

Bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, üçüncü gün yarışları başlamadan bir süre antrenman turları attı.

Başhakem Ezgi Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre uygun parkur belirlemesinin ardından koy içinde yatlar, sınıflarına göre start aldı.

IRC-1, IRC-2 ve IRC-3 sınıfında yarışan yatlar, üçüncü gün yarışlarında koy içinde üç yarış gerçekleştirdi.

Şampiyona, yarın dördüncü gün yarışları ile sona erecek.

Organizasyonun üçüncü gününde sınıflarına göre ilk 3'te yer alan yatlar ve dümencileri şöyle:

IRC-1

1- Vakkorama (Cem Hakko)

2- Faraway (Zafer Öznur)

3- Boreas (Erkan Bilsev)

IRC-2

1- Wings Racing (Fırat Şahin)

2- Fox-L (Aleksandra Chicherova)

3- St.Anna (Ivan Kadetov)

IRC-3

1- Bogatyr (Igor Rytov)

2- Omani (Tunca Çalışkan)

3- Anyway (Andrey Golubev)

Kaynak: AA / Spor

Marmaris Akdeniz Muğla Etkinlik Spor Güncel Haberler

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