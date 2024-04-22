Batı Akdeniz Kadın Kooperatifleri Ürün Kataloğu ile Kadın Girişimciliği Destekleniyor

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından hazırlanan hazırlanan katalog, bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesine ve kadın girişimciliğinin desteklenmesine katkıda bulunuyor. Ürün kataloğu, tarımsal ürünlerden el işi ürünlere, yöresel lezzetlerden el sanatlarına kadar geniş bir ürün yelpazesini içeriyor.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından, Batı Akdeniz Bölgesi'ndeki kadın kooperatifçiliğinin güçlendirilmesi ve kadınların üretimdeki rolünün artırılması hedefiyle önemli bir adım atıldı. Bu kapsamda hazırlanan Batı Akdeniz Kadın Kooperatifleri Ürün Kataloğu, 46 farklı kooperatifin faaliyet bilgilerini, satış kanallarını ve ürünlerini bir araya getirerek, bölgedeki kadın emeğinin ve yöresel ürünlerin tanıtımına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Ürünlere erişim kolaylaşıyor

Antalya, Isparta ve Burdur illerindeki kadın kooperatifleriyle yakın iş birliği içinde hazırlanan katalog, bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesine ve kadın girişimciliğinin desteklenmesine katkıda bulunuyor. Ürün kataloğu, tarımsal ürünlerden el işi ürünlere, yöresel lezzetlerden el sanatlarına kadar geniş bir ürün yelpazesini içeriyor. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşların doğal ve el emeği ile üretilmiş yöresel ürünlere doğrudan üreticisinden erişimi noktasında önem ihtiva eden katalogda dikkat çeken ürünlerde bir hayli fazla.

Katalogda; Antalya turunç reçeli, kantaron yağı, erişte, bebek tarhanası, lavanta balı, keçi boynuzu pekmezi gibi ürünlerin yanında amigurimi, dantel ürünleri ve epoksi takılar gibi el sanatları örnekleri de bulunuyor.

BAKA personeli tarafından gerçekleştirilen saha ziyaretleri ve ürünlerin fotoğraflanmasıyla desteklenen katalog, potansiyel alıcılara ve diğer ilgili muhataplara ulaşmayı sağlamak için önemli bir araç olarak değerlendiriliyor.

BAKA yetkilileri önümüzdeki süreçte de kadın kooperatiflerinin tanıtımı ve satış imkanlarının artırılması yolunda çalışmaların sürdürüleceğini ve kadın girişimciliğinin desteklenmesine yönelik çabalarının kararlılıkla devam ettireceklerini aktardı. - ANTALYA