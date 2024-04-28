6 ilde yerel kuvvetli yağış uyarısı

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bugün 6 ilde yerel kuvvetli yağış; Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da da toz taşınımı uyarısı yaptı.

MGM'nin paylaştığı bilgilere göre, bugün Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Kırıkkale'nin batısında gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri, Çanakkale'nin doğu kesimleri ile Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin, yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görülecek

Hava sıcaklığı Marmara ve Karadeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

MGM, yağışlar ve toz taşınımı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.