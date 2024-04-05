Batı Akdeniz'in İhracatı İlk Çeyrekte 653,8 Milyon Doları Buldu

Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz'in ilk çeyrekte gerçekleştirdiği ihracat 653,8 milyon dolar, Mart ayında gerçekleştirdiği ihracat ise 231,1 milyon dolar oldu.

Batı Akdeniz'de bin 673 firma yılın ilk çeyreğinde 148 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdi. Yılın ilk 3 ayında en fazla ihracatı yaş meyve sebze sektörü gerçekleştirirken, en fazla ihracat Çin'e yapıldı.

Batı Akdeniz'den Mart ayında en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 5 sektöre bakıldığında, yaş meyve sebze sektörü 79,5 milyon dolar, maden ve metaller sektörü 36,7 milyon dolar, ağaç orman ürünleri sektörü 25,9 milyon dolar, kimya sektörü 21,3 milyon dolar, çimento cam seramik ve toprak ürünleri sektörü ise 9,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Mart ayında bölgeden en fazla ihracat, ödeme almada büyük sorunlar yaşanan Rusya'ya gerçekleşti. Bu büyük olumsuzluğa rağmen Rusya'ya yüzde 10,32 oranındaki gerileme ile 16,4 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Covid sürecinde ve sonrasında ihracatın ciddi oranda gerilediği Çin, eski günlerine döndü ve ihracatçıların azimli çalışmalarıyla ihracat rakamları rekor sevide arttı. Çin'e Mart ayında yüzde 34,1 oranında artışla 15,9 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Listenin üçüncü sırasında savaşın devam ettiği Ukrayna yer aldı ve bu ülkeye yüzde 1,90 oranında artışla 1,2 milyon dolar ihracat yapıldı. Almanya, Mart ayında ihracatımızın yüzde 21,1 oranında düştüğü bir ülke oldu ve Almanya'ya 12,7 milyon dolar ihracat yapıldı. Beşinci sıradaki Romanya ise 1,26 oranında gerileme ile 12,4 milyon dolar ihracat yapılan bir diğer Avrupa ülkesi oldu.

En fazla ihracatı, 235,7 milyon dolar ile yaş meyve sebze sektörü gerçekleştirdi

Batı Akdeniz'den 1 Ocak ila 31 Mart tarihleri arasında en fazla ihracatı, yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen 235,7 milyon dolar ile yaş meyve sebze sektörü gerçekleştirdi. Sektör ihracatı geçen yılın 3 aylık dönemine kıyasla yüzde 11,3 oranında geriledi. Listenin ikinci sırasında ise 110,6 milyon dolar ihracatla doğal taş ağırlıklı maden ve metaller sektörü yer aldı. Sektör ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,29 oranında arttı ve bölgenin en güçlü iki sektöründen birisi olmaya devam etti. Bu artışta sektörün yarısından fazlasını temsil eden bölgenin önemli ihraç kalemi olan doğal taş ürünlerinde kaydedilen olumlu gelişmeler rol oynadı. Nitekim doğal taş ürünleri ihracatı yılın ilk üç ayında yüzde 15 artışla 65 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Listenin üçüncü sırasında yer alan ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörüm ihracatı yüzde 7,94 oranında artarak 73,5 milyon dolar olurken, dördüncü sırada yer alan kimya sektörü yüzde 3,16 oranında gerileme ile 62,1 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Beşinci sırada yer alan çimento cam seramik ve toprak ürünleri sektörü ise yüzde 8,7 oranında artışla 23 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Antalya, Burdur ve Isparta illerinden 3 aylık dönemde en fazla ihracatın gerçekleştiği ülke yüzde 27,43 oranında artışla ve 48,8 milyon dolar ihracatla Çin oldu. Ödeme sistemlerindeki probleminin hala devam ettiği Rusya, listenin ikinci sırasında yer aldı. Rusya'ya yüzde 23 oranında gerileme ile 45,5 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Yine yapısal sorunların yaşandığı Almanya listenin üçüncü sırasında yer aldı. Almanya'ya yüzde 12 oranında gerileme ile 42,1 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Savaşın devam ettiği Ukrayna, yüzde 3,11 oranında gerileme ve 37,3 milyon dolar ihracatla listenin dördüncü sırasında yer aldı. Beşinci sırada bulunan Romanya'ya ise 0,17 oranında artışla 34,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, "Bölge ihracatını artırmak ve yılın ilk aylarında ortaya çıkan olumsuz havayı dağıtmak için hedef pazarlara yönelik destekler yanında başlıca ihracatçı sektörleri olan yaş meyve sebze ve doğal taş ürünlerine yönelik olarak önemli pazarlarda kapsamlı bir tanıtım/pazarlama stratejisi olan Turquality tanıtım atağının startını Ticaret Bakanlığımız desteği ile veriyoruz. Ayrıca, Mart ayında Çin'deki önemli bir doğal taş fuarına BAİB olarak katılım sağladık, bu sektördeki firmalarımız geçtiğimiz ayın ilk haftasında da Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen bir heyetimiz vesilesiyle ürünlerini tanıtma imkanı buldular. Bayram sonrasında S. Arabistan'a yönelik bir gıda heyetimiz olacak firmalarımızın bu heyete ilgisi büyük. Yine ileriki dönemde İspanya'ya yaş meyve sebze sektörüne yönelik bir UR-GE heyeti için hazırlıklarımızı tamamladık. Bunlar yılın ilk yarısı için çalışma yürüttüğümüz projelerimizin bazıları. Bölge ihracatımızın artırılmasına yönelik olarak heyet ve fuar organizasyonlarına ilave olarak eğitim faaliyetlerine de devam ediyor ve önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz, ülke genelinde uygulanan öncü projelerden biri mahiyetindeki, bir yıl sürecek e-ihracat danışmanlık projemiz ile potansiyeli olan yeni firmalarımızı ihracat ailesine daha etkin katılmaya hazırlamayı hedefliyoruz" dedi. - ANTALYA