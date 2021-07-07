Bayram ikramiyeleri 13-16 Temmuz'da ödenecek
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Bayram ikramiyeleri 13-16 Temmuz'da ödenecek

Bayram ikramiyeleri 13-16 Temmuz'da ödenecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz'da ödeneceğini bildirdi.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz'da ödeneceğini bildirdi.

Bakan Bilgin, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bayram ikramiyeleri Sosyal Sigortalar Kurumu emeklilerimize 13-14 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilerimize 15 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklilerimize de 16 Temmuz'da ödenecek. Alın teriyle ekonomimize katkıda bulunan tüm emeklilerimizin ve ailelerinin Kurban Bayramı'nı şimdiden kutluyorum" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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