Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden Kurban Bayramı'nda ücretsiz ulaşım hizmeti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda ücretsiz ulaşım hizmetinden 120 bin kişinin yararlandığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışıyla bayram günlerinde belediye otobüslerinin ücretsiz hizmet verdiği belirtildi.

Kurban Bayramı'nda, 4 günde toplam 120 bin kişinin ücretsiz ulaşım hizmeti aldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her bayram olduğu gibi bu bayram da vatandaşlarımızın bir arada, dostça bir bayram geçirmesi için günlük hayatı kolaylaştıracak adımlar attık. Büyükşehir olarak her bir vatandaşımızın sevdiklerine kolayca ulaşabilmesi için bayram süresince ücretsiz ulaşım hizmeti sunduk. Bayramın her günü sosyal tesislerimizde tam kadroyla çalıştık. Sosyal hizmetler ekiplerimiz yalnız olan yaşlılarımızın, engellilerimizin, şehit yakını ve gazilerin kapısını çaldı, yüzlerde tebessüm oldu. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmaya, üretmeye ve vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

-"Baba-Çocuk" Kampları başlıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara doğa sevgisinin aşılanması ve farklı kuşakların birbirlerine deneyimlerini aktarması için düzenlenen "Baba-Çocuk" Kampları 8 farklı tarihte gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı'nda düzenlenecek kamplarda çadır kurulacağı, kamp ateşi yakılacağı, oyunlar oynanacağı, doğa yürüyüşleri, masal dinletileri, açık hava sinema gösterimleri ve geleneksel okçuluk etkinlikleri ile spor tırmanışı gerçekleştirileceği belirtildi.

İlk kampın 14 Temmuz'da başlayacağı bildirilen açıklamada, "Yaz boyunca 8 etap şeklinde gerçekleştireceğimiz kamp etkinliklerimize, tüm baba ve çocukları bekliyoruz. Başvurular 10 Temmuz itibari ile www.sakarya.bel.tr internet adresinden yapılacak olup, detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız 0264 221 40 60 numaralı telefondan Macera Park'a ulaşarak bilgi alabilirler." ifadeleri kullanıldı.