Beylikdüzü Belediyesi Kurban Bayramı'nda İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Et Yardımı Yaptı

Beylikdüzü Belediyesi, bu yıl da Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmadı. Endüstriyel dolaplarda dinlendirilen kurbanlık etler, sosyal inceleme sonucu tespit edilen hanelere belediye ekiplerince ulaştırıldı.

Beylikdüzü Belediyesi, Kurban Bayramı'nda da ihtiyaç sahibi ailelere desteğini sürdürdü. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sosyal inceleme ile tespit edilmiş ihtiyaç sahibi ailelere et yardımı yapıldı. Endüstriyel dolaplarda dinlendirilen kurbanlık etlerin, vatandaşlara sağlıklı bir şekilde ulaşması için uzman ekipler soğutuculu araçlarla kurban etlerini dağıttı.

Belediyenin katkılarıyla yürütülen dağıtımda, Beylikdüzü'nün dayanışmacı vatandaşları ve iş insanları tarafından bağışlanan etler, paketlenmiş şekilde ve hijyen kuralları gözetilerek vatandaşlara ulaştırıldı.

Dağıtım sürecinin büyük bir özen ve titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Gökşen Ayözen, "Dayanışma ve yardımlaşma duygularının en üst düzeyde olduğu bir Kurban Bayramı'nı geride bıraktık. Bu bayram da bağışlarıyla Beylikdüzü'nde yardımlaşma ruhunu yaşatan herkese teşekkür ediyorum. Paylaşmanın ve dayanışma ruhunun daim olduğu, sağlık ve mutlulukla bir arada olacağımız daha nice güzel bayramlar diliyorum" dedi.