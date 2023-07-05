Kocaeli'de Cankurtaranlar 334 Kişiyi Boğulmaktan Kurtardı

Kocaeli'nin 13 mavi bayraklı plajı, Kurban Bayramı'nda, halktan ilgi gördü. Hem Karadeniz'e hem de Marmara'ya kıyısı bulunan Kocaeli plajları, bayram boyunca binlerce kişiyi ağırladı. Bayram süresince, Kocaeli İtfaiyesi AFKOM Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranları sürekli görev yapıp plajlara gelenlerin tatili sorunsuz geçirmelerini sağladı. Cankurtaranlar tarafından Cebeci Plajı'nda 107, Kovanağzı Plajı'nda 8, Kumcağız Plajı'nda 92, Miço Koyu Plajı'nda 5, Kerpe Plajı'nda 16, Sarısu Plajı'nda 11, Seyrek Plajı'nda 14, Bağırganlı Plajı'nda 22, Karamürsel Plajı'nda 39, Darıca ve Bayramoğlu plajlarında 10'ar kişi olmak üzere toplam 334 kişi boğulmaktan kurtarıldı. Kocaeli'deki 13 plajda görev yapan 270 cankurtaran, 2022 yaz sezonunda da 1987 kişiyi boğulmaktan kurtarmıştı.