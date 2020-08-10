Başkan Pekyatırmacı patlama alanında incelemelerde bulundu Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, dün meydana gelen patlama alanında incelemelerde bulundu.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, dün meydana gelen patlama alanında incelemelerde bulundu. Başkan Pekyatırmacı, çevredeki zararın karşılanması noktasında takipçi olacaklarını söyledi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Makami Sokak'ta meydana gelen patlama alanında incelemelerde bulundu. Patlama yaşanan dükkanın sahibi ve çevre esnafla görüşen Pekyatırmacı, itfaiye ekipleri ve esnaflardan patlamayla ilgili bilgi aldı. Başkan Pekyatırmacı, AFAD yetkililerinden zararın tazmini ile ilgili bilgi alarak esnaflara izlemeleri gereken yolla ilgili bilgi verdi.

"Gereken desteği vereceğiz"

Başkan Ahmet Pekyatırmacı, belediye olarak esnafın yanında olduklarını, gereken desteğin verileceğinin sözünü verdi. Patlama esnasında çevrede kimsenin olmamasının sevindirici olduğunu belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Burada meydana gelen patlama hakkında bilgi aldık. Esnaflarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bu patlamanın şans eseri pazar günü gerçekleşmesi patlamanın olduğu, çevre dükkanlar ya da yoldan geçen birilerinin olmaması olayın sevindirici tarafı. Hiçbir maddi kayıp insan canı kadar değerli değil, bu nedenle bir nebze olsun içimiz soğudu. Tabii burada mağdur olan esnaflarımız ve daire sahipleri var. Onlara da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Maddi anlamda zararları büyük. AFAD Müdürümüzle görüştük ve zararın tazmini ile ilgili gereken ödemelerin yapılacağını ifade etti. Biz de belediye olarak elimizden geleni yaparak esnafımıza gereken desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA