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Konya'da Tarihi Bedesten Çarşısında Babadan Kalma Kahvaltı Salonu

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Konya'nın Tarihi Bedesten Çarşısında yarım asırdır sabah ezanından önce, aynı saatte babasından kalma dükkanını açan Mehmet Ulupolat, oğlu ile birlikte bedesten esnafına kahvaltı hazırlıyor.

Yarım asırdır sabah ezanından önce dükkanını açıyor

Konya'da Tarihi Bedesten Çarşında babasından kalma kahvaltı salonunda oğlu ile birlikte bedesten esnafına hizmet etmeye devam ediyor

KONYA - Konya'nın Tarihi Bedesten Çarşısında yarım asırdır sabah ezanından önce, aynı saatte babasından kalma dükkanını açan Mehmet Ulupolat, oğlu ile birlikte bedesten esnafına kahvaltı hazırlıyor.

Konya'da bulunan Tarihi Bedesten Çarşısında Kapu Camisinin altında babasından kalan dükkanda oğlu ile birlikte kahvaltı salonu işleten Mehmet Ulupolat sabah erken saatlerde dükkanını açarak esnafa kahvaltı hazırlıyor. Akşam geç saatlere kadar dükkanında oğlu ile birlikte çalışan Mehmet Ulupolat, 2 oğlunun da bu dükkanda büyüdüğünü söyledi. Bedesten esnafının olmazsa olmazı haline gelen kahvaltı salonunda her şey organik bir şekilde hazırlanıyor.

"Burası bizim dedemizden kalma dükkan"

Mehmet Ulupolat 2 kardeş Kapu Camisi'nin altından kahvaltı salonu işlettiklerini belirterek, "İki de oğlumuz var, onlarla birlikte çalışıyoruz. 1973'ten bu zamana kadar burası kahvaltı salonu olarak çalışıyor. İnşallah böyle de gideriz. Hiçbir katkı ve haramla bizim işimiz olmaz. Çocuklarımı da bu dükkanda büyüttüm. Kendi yemediğimiz hiçbir ürünü müşterimize vermeyiz. En güzel neyse onu satmaya gayret ederiz. Burası bizim dedemizden kalma dükkan. Dedemizden babamıza, babamızdan bize, bizden de evlatlarımıza kalacak. İnşallah bugüne kadar haramla uğraşmadık, haram kazanmadık" dedi.

Sabah erken saatlerde dükkanı açtığını ifade eden Mehmet Ulupolat, "Sabah ezanlar okunmadan dükkanımı açarım. Akşam ezanı ile de kapatırım. Sabahtan akşama kadar bu dükkandayız. Bedesten esnafı da ağırlıkla gelir bize. Müşterilerimizin çoğu da Bedesten esnafıdır. Esnaflardan da herkes bilir bizi" şeklinde konuştu.

"1973'ten beri dedemin başlattığı bu işi biz devam ettiriyoruz"

Mehmet Ulupolat'ın oğlu Ahmet Ulupolat ise, "Babam ve amcam ile birlikte çalışıyoruz. 1973'ten beri dedemin başlattığı bu işi biz devam ettiriyoruz. Babam da amcam da başımızdalar, bize yardımcı oluyorlar. Sabahları erkenden gelerek kahvaltılarımızı güzel bir şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. İnsanlarımızın en önemli şeyi zaman olduğu için zamanla ayarlı olarak kimseyi bekletmeden, zamanlı bir şekilde, ayarlı bir şekilde halletmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Güzel bir şekilde hizmetimizi yapmaya çalışıyoruz"

Çocukluğundan beri geldiği dükkanda şimdi çalıştığını ifade eden Ahmet Ulupolat, "Çocukluğumuzdan beri gelip gittiğimiz dükkandır burası. Babamızın yanına 7 yaşından beri gelip gidiyoruz. Burada Kapu Camisi esnafına ve diğer vatandaşlara güzel bir şekilde hizmetimizi yapmaya çalışıyoruz. Hizmet sektörü olduğu için biraz yoruluyoruz. Sabah namazı geliyoruz, akşam namazı çıkıyoruz. Ama bunu yine de severek yapıyoruz" dedi.

"Babayla çalışmak güzel bir duygu"

Babası ile çalışmanın güzel bir duygu olduğunu anlatan Ahmet Ulupolat, "Babayla çalışmak güzel bir duygu. Biraz zor olsa da imtiyazsız olmaz. Ama geçim ehli olmak lazım her durumda. Bir anlaşmazlık olduğu zaman susmayı bilmek lazım. Biraz geri adım atmak lazım. Ortada bir yanlış olduğunun farkına varsak bile hemen toparlamasını yaparım, düzeltirim ve devam ederiz işimize. Pek fazla üstelemeyiz. Çünkü üstüne gittiğimiz zaman gereksiz tartışmalar ortaya çıkar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Ulu Konya Gastronomi Kültür Yaşam Güncel Haberler

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