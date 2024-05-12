Üye Girişi
Haberler

TÜMOSAN Konyaspor, Yılport Samsunspor'u 3-0 mağlup etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, Yılport Samsunspor'u 3-0 mağlup etti. Maçta N'zonzi, Guilherme ve Cikalleshi'nin attığı gollerle ev sahibi ekip galip geldi.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Çimen, Suat Güz

TÜMOSAN Konyaspor : Slowik, Uğurcan Yazğılı (Dk. 87 Ahmet Oğuz), Adil Demirbağ, Hadebe (Dk. 72 Damjanovic), Guilherme, N'zonzi, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün (Dk. 80 Boateng), N'dao, Ethemi (Dk. 72 Prip), Cikalleshi (Dk. 87 Muhammet Demir)

Yılport Samsunspor : Okan Kocuk, Schindler, Yunus Emre Çift, Van Drongelen, Bola (Dk. 69 Dimata), Tait (Dk 45. Ntcham), Taylan Antalyalı, Holse, Raman (Dk. 45 Fofana), Emre Kılınç (Dk. 80 Muja), Mouandilmadji (Dk. 69 Ercan Kara)

Goller: Dk. 20 N'zonzi, Dk. 28 Guilherme, Dk. 38 Cikalleshi (TÜMOSAN Konyaspor )

Sarı kartlar: Dk. 30 Hadebe, Dk. 61 Soner Dikmen (TÜMOSAN Konyaspor ), Dk. 32 Yunus Emre Çift, Dk. 43 Raman, Dk. 61 Ntcham (Yılport Samsunspor )

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor-Yılport Samsunspor karşılaşması ev sahibi ekibin 3-0 galibiyetiyle tamamlandı.

49. dakikada Cikalleshi'nin pasında sol kantta topla buluşan Ethemi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

64. dakikada Fofana'nın sol kanattan ceza sahası içerisindeki sert şutunda, Konyaspor defansı topu kale çizgisinden çıkardı.

67. dakikada sol kanattan Fofana'nın ortasında yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda, top yandan dışarıya çıktı.

Karşılaşma, TÜMOSAN Konyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Samsunspor Konyaspor Tümosan Konya Futbol Spor Güncel Haberler

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

 Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

 Eurovision'da LGBT propagandası yaparak birinci olan Nemo: Kupayı kırdım

Eurovision'da LGBT propagandası yaparak birinci olan Nemo: Kupayı kırdım

 İsrail basınından skandal Eurovision manşeti: Sayemizde reyting gördünüz

İsrail basınından skandal Eurovision manşeti: Sayemizde reyting gördünüz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title