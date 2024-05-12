TÜMOSAN Konyaspor, Yılport Samsunspor'u 3-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, Yılport Samsunspor'u 3-0 mağlup etti. Maçta N'zonzi, Guilherme ve Cikalleshi'nin attığı gollerle ev sahibi ekip galip geldi.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Çimen, Suat Güz
TÜMOSAN Konyaspor : Slowik, Uğurcan Yazğılı (Dk. 87 Ahmet Oğuz), Adil Demirbağ, Hadebe (Dk. 72 Damjanovic), Guilherme, N'zonzi, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün (Dk. 80 Boateng), N'dao, Ethemi (Dk. 72 Prip), Cikalleshi (Dk. 87 Muhammet Demir)
Yılport Samsunspor : Okan Kocuk, Schindler, Yunus Emre Çift, Van Drongelen, Bola (Dk. 69 Dimata), Tait (Dk 45. Ntcham), Taylan Antalyalı, Holse, Raman (Dk. 45 Fofana), Emre Kılınç (Dk. 80 Muja), Mouandilmadji (Dk. 69 Ercan Kara)
Goller: Dk. 20 N'zonzi, Dk. 28 Guilherme, Dk. 38 Cikalleshi (TÜMOSAN Konyaspor )
Sarı kartlar: Dk. 30 Hadebe, Dk. 61 Soner Dikmen (TÜMOSAN Konyaspor ), Dk. 32 Yunus Emre Çift, Dk. 43 Raman, Dk. 61 Ntcham (Yılport Samsunspor )
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor-Yılport Samsunspor karşılaşması ev sahibi ekibin 3-0 galibiyetiyle tamamlandı.
49. dakikada Cikalleshi'nin pasında sol kantta topla buluşan Ethemi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.
64. dakikada Fofana'nın sol kanattan ceza sahası içerisindeki sert şutunda, Konyaspor defansı topu kale çizgisinden çıkardı.
67. dakikada sol kanattan Fofana'nın ortasında yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda, top yandan dışarıya çıktı.
Karşılaşma, TÜMOSAN Konyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.