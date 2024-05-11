Konya'da Otomobil Takla Attı: 3 Kişi Yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Pancar Alım Kantarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.K. idaresindeki 81 AAS 339 plakalı Toyota marka otomobil, şiddetli yağmur yağışı sırasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil taklalar atarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ve araçta yolcu olan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA