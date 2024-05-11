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Konya'da motosiklet kazası: 1 yaralı

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Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsü kontrolden çıkarak takla attı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar-Emirgazi Kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.G. idaresindeki 42 ABH 141 plakalı motosiklet seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarına takla attı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı E.G. ambulansla kaldırıldığı Karapınar Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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