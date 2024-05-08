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Seydişehir'de beton pompası vincinin çarptığı patpat sürücüsü hayatını kaybetti

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen kazada, beton pompası vinci patpat sürücüsüne çarptı. Ağır yaralanan sürücü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde beton pompası vincinin çarptığı patpat sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Seydişehir Taraşçı yolu Gökçehüyük kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.U. idaresindeki beton pompası vinci Abdurrahman Gülen idaresindeki patpata çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan patpat sürücüsü Abdurahman Gülen olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Patpat sürücüsü Abdurahman Gülen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Vinç sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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