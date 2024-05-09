Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Konya-Adana karayolu üzeri Ereğli ilçesi Hortu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. idaresindeki 34 RH 0955 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA