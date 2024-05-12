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Emekliler Yılında Huğlu Mahallesi'nde Program Düzenlendi

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Konya'nın Beyşehir'e bağlı Huğlu Mahallesi'nde yaşayan emekliler, Emekliler Yılında unutulmadı. Selçuk Üniversitesi (SÜ) Huğlu Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen programda emeklilere öğle yemeği ikram edildi ve çeşitli belge ve plaketler verildi.

Konya'nın Beyşehir'e bağlı Huğlu Mahallesi'nde yaşayan emekliler, Emekliler Yılında unutulmadı.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Huğlu Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından Cumhurbaşkanlığı tarafından 2024 yılının "Emekliler Yılı" olarak ilan edilmesi dolayısıyla "Emekliler Yılı" programı düzenlendi.

Program kapsamında yerleşim merkezinde yaşayan ve Huğlu'da çalışıp yüksekokul ile yükseköğretime katkı sağlayan 35 emekli ve emektar, 'Türkiye, çalışan, emek veren, milletiyle birlikte Türkiye'dir' temasıyla yüksekokula davet edilerek misafir edildi. Emeklilere yüksekokulda öğrenim gören öğrencilerle birlikte öğle yemeği ikram edilirken, ardından Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Erkan Akgöz tarafından çeşitli belge ve plaketler verildi.

Akgöz, programa katılan emekli ve emektarlara teşekkür ederken bundan sonraki hayatlarının huzur ve sağlıklı bir şekilde geçmesi dilek ve temennilerinde bulundu. Emekliler ise böylesine anlamlı bir program çerçevesinde yüksekokulda olmaktan duydukları mutluluğu ifade etti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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