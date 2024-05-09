Konya Hüyük ilçesinde çiftçilere tarım eğitimi verildi

Konya'nın Hüyük ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çiftçilere üretim planlaması konusunda sahada eğitim verdi.

Hüyük'e ilçesine bağlı Çavuş, Selki, Çukurkent, Budak ve Göçeri mahallelerini ziyaret eden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı teknik ekipler, tarımsal üretim planlaması, bitkisel hastalık ve zararlıları hakkında üreticilere bilgi verdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Sarı, ilçedeki tüm mahallelerde üreticilere yönelik, hem tarımsal destekler hem de tarımsal üretim planlamaları konularında eğitim vermeye devam edileceğini belirterek, "Eğitimlere katılım sağlayan tüm üreticilere kazançlı bir yıl diliyorum." dedi.