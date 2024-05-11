Konya'da Özel Klinikte Uyuşturucu Hap Reçetesi Operasyonu

Konya'da özel klinikte para karşılığında uyuşturucu hap özelliği taşıyan reçete yazan psikiyatri uzmanı doktorun da aralarında bulunduğu 51 kişi operasyonla gözaltına alındı. Psikiyatri uzmanı doktorun, uyuşturucu özelliği taşıyan hapları almak isteyenlere 3 ila 5 bin lira arasında ücret karşılığında reçete düzenlediği ortaya çıktı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne bağlı ekipler, merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesinde bulunan psikiyatri uzmanı doktor Ferit Karaduman'a ait özel klinikte çoğunluğu uyuşturucu bağımlısı kişilere para karşılığı uyuşturucu özelliği taşıyan ilaç reçetesi düzenlediği daha sonra ise düzenlenen reçeteden temin edilen uyuşturucu özelliği taşıyan hapların ticaretini yaptığı tespit edildi.

Psikiyatri uzmanı doktorun da aralarında bulunduğu 36 şüpheli tutuklandı

Usulsüz ve para karşılığında reçete düzenlemek suretiyle uyuşturucu madde ticaretine yönelik sürdürülen çalışmalarda Konya başta olmak üzere Karaman, Antalya ve Ankara illerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda, aralarında psikiyatri uzmanı doktor Ferit Karaduman'ın da bulunduğu toplam 51 şüpheli ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda da 178 gram sentetik kannabinoid, 80 gram metamfetamin, 2 bin 586 uyuşturucu hap ve 3 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 51 şüpheli şahıstan 36'sı ise sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürecinde ise Konya Valiliği tarafından Psikiyatri Uzmanı Doktor Karaduman'ın özel kliniğinin kapatıldığı öğrenildi.

Yurt dışından dahi uyuşturucu reçetesi yazmış

Operasyonda gözaltına alınan Psikiyatri Uzmanı Doktor Ferit Karaduman'ın kendisine başvuran kişilere usulsüz olarak uyuşturucu özelliği olan ilaç yazabilmek için banka hesabına 3 ila 5 bin lira para istediği, gönderilen para sonrası reçeteyi düzenlediği ortaya çıktı. Psikiyatri Uzmanı Doktor Ferit Karaduman'ın geçtiğimiz yıl temmuz ayında ise önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gittiği burada bir süre kaldıktan sonra Gürcistan'a geçtiği belirlendi. 1 Eylül 2023 tarihinde kendisine ait özel muayenehanesinin mühürlendiğini öğrenen Psikiyatri Uzmanı Doktor Ferit Karaduman'ın, hesabına para gönderen kişilere, E-imza ve E-reçete uygulaması üzerinden bir süre daha uyuşturucu ilaç reçetesi düzenlediği öğrenildi. Gürcistan'da yaklaşık 9 ay kaldıktan sonra Türkiye'ye dönmek isteyen Psikiyatri Uzmanı Doktor Ferit Karaduman, hakkında açılan soruşturmada dolayısıyla Sarp Sınır Kapısında gözaltına alındı. Ferit Karaduman'ın, kaç kişiye para karşılığı usulsüz reçete düzenlediği ise polis ekiplerince araştırılıyor. - KONYA