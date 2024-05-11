Konya'da kaygan yolda takla atan otomobilde 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Ankara Niğde Otoyolu Kulu Gişeleri Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 80 MA 3562 plakalı Kia marka otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak demir bariyerlerini aşıp yol kenarına takla attı. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA