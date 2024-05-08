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Konya'da üç tekerlekli bisiklet ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

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Konya'nın Kulu ilçesinde üç tekerlekli elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza sonucunda bisiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde üç tekerlekli elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Konya-Ankara Karayolu Kemaliye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. idaresindeki üç tekerlekli elektrikli bisiklet ile Konya yönünden gelmekte olan E.T. yönetimindeki 42 M 7657 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü A.E., asfalta düşerek yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Konya Kulu Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Yaşam Güncel Haberler

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