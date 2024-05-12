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Yılport Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor'a 3-0 mağlup oldu

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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 3-0 mağlup olan Yılport Samsunspor'da teknik direktör Markus Gisdol, sakat ve cezalı oyuncularının olmayışının kendilerini dezavantajlı duruma düşürdüğünü belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 3-0 mağlup olan Yılport Samsunspor'da teknik direktör Markus Gisdol, sakat ve cezalı oyuncularının olmayışının kendilerini dezavantajlı duruma düşürdüğünü belirtti.

Gisdol, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Müsabakayı, savaşan takımın kazandığını ifade eden Gisdol, "Konyaspor çok iyi savaştı. Cezalı ve sakat olan oyuncularımız vardı. Merkez oynayan oyuncularımızın olmayışı bizim için bir dezavantajdı." dedi.

Gisdol, ilk yarıda 3 gol yediklerini hatırlatarak, geri dönmeye çalışsalar da 3 golden sonra geri dönmenin zor olduğunu aktardı.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Samsunspor Konyaspor Tümosan Konya Spor Güncel Haberler

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