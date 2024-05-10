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Konya'da Tartışma Sonucu Bıçaklanan Kişi Hayatını Kaybetti

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Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşanan olayda, tartıştığı şahıs tarafından kalbinden bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Konya'da tartıştığı şahıs tarafından kalbinden bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesi Baraj Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sıktı Fidan ile aralarında husumet bulunan Ahmet G. cadde üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmet G., yanında bulunan bıçakla Sıktı Fidan'ı kalbinden bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Sıktı Fidan'ı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıtkı Fidan olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sıtkı Fidan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri Sıktı Fidan'ı bıçaklayan zanlı Ahmet G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, Sıktı Fidan ile Ahmet G.'nin öğle saatlerinde olay yerine yakın bir yerde tartıştığı, mahalle sakinleri tarafından ikilinin sakinleştirilerek olay yerinden uzaklaştırıldığı öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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