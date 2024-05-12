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Konyaspor, Samsunspor'u 3-0 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Konyaspor, sahasında Samsunspor'u 3-0 mağlup etti. İlk yarıda Konyaspor'un üstünlüğüyle sonuçlanan maçta Nzonzi, Guilherme ve Cikalleshi'nin golleriyle galibiyeti elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Konyaspor, sahasında Samsunspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı Konyaspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Guilherme'nin pasında Cikalleshi topla buluştu. Cikalleshi'nin ceza alanı dışından şutunda kaleci Okan topu kornere çeldi.

20. dakikada Ndao'nın sağ kanattan ortasında kafayı vuran Nzonzi meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 1-0

22. dakikada Guilherme'nin ceza alanı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.

28. dakikada Ndao, son çizgide pasını ceza alanı içerisindeki Oğulcan'a çıkardı. Oğulcan topu sol taraftaki Guilherme'ye aktardı. Guilherme'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

38. dakikada Guilherme'nin sol köşeden kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Cikalleshi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0

Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Çimen, Suat Güz

Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Hadebe, Guilherme, Soner Dikmen, Nzonzi, Ndao, Oğulcan Ülgün, Ethemi, Cikalleshi

Yedekler: Deniz Ertaş, Niangbo, Niangbo, Muhammet Demir, Yunus Mallı, Prip, Cebrail Karayel, Kahraman Demirtaş, Ahmet Oğuz, Boteng, Damjanovic

Teknik Direktör: Ali Çamdalı

Samsunspor: Okan Kocuk, Schindler, Yunus Emre Çift, Van Drongelen, Marc Bola, Tait, Taylan Antalyalı, Raman, Carlo Holse, Emre Kılıç, Mouandilmadji

Yedekler: Szumski, Fofana, Soner Aydoğdu, Ntcham, Dimata, Zeki Yavru, Muhammed Gümüşkaya, Soner Gönül, Muja, Kara

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Sarı kartlar: Hadebe (Konyaspor), Yunus Emre Çift, Raman (Samsunspor)

Goller: Nzonzi (dk. 20), Guilherme (dk. 28), Cikalleshi (dk. 38) (Konyaspor) - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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