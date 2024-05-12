Konya-Antalya karayolunda otomobil uçuruma yuvarlandı, 2 kişi yaralandı

Konya- Antalya karayolu üzerindeki Beydiğin Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza; Yeni Konya - Antalya karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Hamdi Demirci'nin kullandığı 06 PG 085 plakalı otomobil, Beydiğin Mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında bulunan uçuruma yuvarlandı.

Kazada yaralanan ve araçta mahsur kalan otomobil sürücüsü Hamdi Demirci ve yolcu olarak bulunan Cemile Demirci, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ANTALYA