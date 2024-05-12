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Konyaspor, Samsunspor'u 3-0 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Konyaspor, sahasında Samsunspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Maçta atılan goller ve önemli dakikalar yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Konyaspor, sahasında Samsunspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Cikalleshi'nin orta sahadan gönderdiği uzun topa haraketlenen Ethemi ceza alanı içerisine girdi. Ethemi'nin şutu kaleci Okan'da kaldı.

64. dakikada sol kanattan gelişen Samsunspor'un atağında Fofana topla ceza alanına girdi. Son çizgide Fofana'nın kaleye sert şutunda topu defans kale çizgisinden çıkardı.

67. dakikada Fofana'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği topa yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşu yandan auta çıktı.

81. dakikada Guilherme'nin sol köşeden kullandığı kornere yükselen Cikalleshi kafayı vurdu. Cikalleshi'nin topu kaleci Okan'da kaldı.

Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Çimen, Suat Güz

Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı (Ahmet Oğuz dk. 88), Adil Demirbağ, Hadebe (Damjanovic dk. 72), Guilherme, Soner Dikmen, Nzonzi, Ndao, Oğulcan Ülgün (Boateng dk. 81), Ethemi (Prip dk. 72), Cikalleshi (Muhammet Demir dk. 88)

Yedekler: Deniz Ertaş, Niangbo, Niangbo, Yunus Mallı, Cebrail Karayel, Kahraman Demirtaş

Teknik Direktör: Ali Çamdalı

Samsunspor: Okan Kocuk, Schindler, Yunus Emre Çift, Van Drongelen, Marc Bola (Dimata dk. 70), Tait (Ntcham dk. 46), Taylan Antalyalı, Raman (Fofana dk. 46), Carlo Holse, Emre Kılıç (Muja dk. 81), Mouandilmadji (Ercan Kara dk. 70)

Yedekler: Szumski, Soner Aydoğdu, Zeki Yavru, Muhammed Gümüşkaya, Soner Gönül

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Sarı kartlar: Hadebe, Soner Dikmen (Konyaspor), Yunus Emre Çift, Raman, Ntcham (Samsunspor)

Goller: Nzonzi (dk. 20), Guilherme (dk. 28), Cikalleshi (dk. 38) (Konyaspor) - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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