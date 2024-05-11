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Samsunspor, Konyaspor maçında kümede kalmayı garantilemek için sahaya çıkacak

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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de yarın deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçından 3 puan alarak kümede kalmayı garantilemeyi hedefliyor. Küme düşme hattından 7 puan uzaklıkta olan Samsunspor, rakiplerinin alacağı sonuçlara göre de ligde kalma şansını sürdürebilecek.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de yarın deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçına kümede kalmayı garantilemek için çıkacak.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de bu sezon 35 maçta topladığı 42 puanla 12. sırada yer alıyor. Küme düşme hattından 7 puan uzaklıkta bulunan kırmızı-beyazlılar, yarın saat 19.00'da deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor maçından 3 puan alırsa kesin olarak ligde kalacak, 1 puan ya da puan alamaması durumunda ise rakiplerinin alacağı sonuçlara göre ligde kalmayı garantileyecek.

Kritik maçlar

Küme düşmeyi henüz garantilemeyen takımlardan Samsunspor'un 42, Kayserispor'un 41, MKE Ankaragücü'nün 39, Fatih Karagümrük'ün 37, Konyaspor'un 37, Gaziantep FK'nın 35, Hatayspor'un 34 ve Pendikspor'un de 33 puanı bulunuyor. Toplam 9 puanın kaldığı son 3 haftada ateş hattında bulunan 8 takım kalan 3 haftada toplamak küme düşmeme mücadelesi verecek.

Konyaspor maçında 3 eksik

Konyaspor hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde Teknik Direktör Markus Gisdol liderliğinde sürdüren Samsunspor, bugün akşam saatinde yapacağı son taktik antrenmanın ardından havayolu ile Konya'ya giderek maç saatini beklemeye başlayacak. Samsunspor kafilesinde sakatlığı bulunan stoper Lubo Satka yer almazken, sarı kart cezalısı olan defansif orta saha Ait Bennasser de olmayacak. Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen stoper Alim Öztürk'ün de oynayıp, oynamama durumu ise maç saatinde belli olacak.

Konyaspor - Samsunspor maçını hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Suat Güz yapacak. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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