Üye Girişi
Haberler

Konya'da Trafikte Heyecanını Yenmek İçin 'Dikkat Acemi Sürücü' Yazısı Kullanan Kadın Sürücü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da yıllar önce ehliyet alan ve 4 gündür araç kullanmaya başlayan bir kadın sürücü, trafikte heyecanını yenmek ve diğer sürücüleri bilgilendirmek için otomobilinin arka camına 'Dikkat acemi sürücü' yazısı yapıştırdı. Sürücü, yazının faydasını gördüğünü belirterek, daha kontrollü hareket edebildiğini ve diğer sürücülerin daha anlayışlı davrandığını söyledi.

Konya'da yıllar önce ehliyet alan ancak 4 gündür araç kullanmaya başlayan kadın sürücü, trafikte heyecanını yenmek ve diğer sürücüleri bilgilendirip anlayış göstermeleri için kullandığı otomobilin arka camına 'Dikkat acemi sürücü' yazısı yapıştırdı. Sürücü İsmihan Şule Ulukaya, yazının faydasını gördüğünü belirterek, "En azından aracı stop etme durumunda daha anlayışlı oluyorlar, bekleyebiliyorlar, yol verebiliyorlar. Ben de trafikte heyecanımı atlatmak için biraz daha kontrollü hareket edebiliyorum" dedi.

Konya'da 2009 yılında ehliyet alan İsmihan Şule Ulukaya, trafik heyecanını yenmek için yıllar sonra direksiyona geçti ve araba kullanmaya başladı. Bir süre trafikte heyecanlanan ve diğer sürücülerden tepki alan İsmihan Şule Ulukaya, çareyi diğer sürücüleri uyarmak için hazırladığı "Dikkat acemi sürücü" yazısıyla buldu. Kullandığı aracın arka camına yazıyı yapıştıran Ulukaya, heyecanlı olduğunda daha güvenli şekilde hareket edebiliyor. Araç kullanım pratiğine 4 gün boyunca aralıksız devam eden İsmihan Şule Ulukaya, "Dikkat acemi sürücü" yazısı ile diğer sürücülerden de beğeni topladığını söyledi.

"Trafik akışını etkilemeden bu şekilde daha güzel araç sürüyorum"

Aracına "Dikkat acemi sürücü" yazısı yapıştıran İsmihan Şule Ulukaya, "Hem diğer sürücüleri düşünerek hem de kendi sağlığımızı düşünerek araç sürmemizi kolaylaştırmak adına bu şekilde bir yol düşündük. Ben faydasını görüyorum. Çünkü trafik akışını etkilemeden bu şekilde daha güzel araç sürüyorum. Arkadaşların bilinçli olmasından dolayı kazaya sebebiyet vermemek için yaptım. En azından aracı stop etme durumunda daha anlayışlı oluyorlar, bekleyebiliyorlar, yol verebiliyorlar. Ben trafikte biraz daha rahat heyecanımı atlatmak için biraz daha kontrollü hareket edebiliyorum. O yönden de, trafik yönünden de diğer sürücülerin yönünden de sağlıklı sürüş yapıyoruz" dedi.

"Diğer sürücüleri tehlikeye atmamak adına bu şekilde düşündük"

15 yılın ardından 4 gün önce direksiyona tekrar geçen İsmihan Şule Ulukaya, "Bilinçli olmamız gerçekten önemli. Bize eğitim veren sürücü hocamız da bu yönde bizi bilgilendirmişti. Biz de bilinçli olduğumuz için ve diğer sürücüleri tehlikeye atmamak adına bu şekilde düşündük. 2009 yılında ehliyet aldım, şuanda 4 gündür araç kullanıyorum. Onun için bu yazı olmadan olmaz" ifadelerini kullandı.

"Doğru bir şey yaptığımı yüz ifadeleriyle de görebiliyorum"

Yazdığı yazıyla diğer sürücülerin de beğenisini toplayan Ulukaya, "Şu anki kurallar, sistem, yoğun trafik akışı da hem ders hem de trafiğe alışmamız için diğer sürücü arkadaşlarımızı tehlikeye atmamamız için böyle bir yazıya ihtiyaç duyduk. Umarım faydalı oluyordur. Ben de herkes için faydalı olduğunu düşünüyorum. Diğer sürücü arkadaşların güler yüzlerini de görüyorum. Doğru bir şey yaptığımı yüz ifadeleriyle de görebiliyorum" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

trafik Konya Trafik Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASLI HÜNEL İLE GELİN EVİ CANLI İZLE! Gelin Evi son bölümde neler oldu? 8 Mayıs... YALI ÇAPKINI SON FRAGMAN CANLI İZLE! Yalı Çapkını 69. bölüm fragman FULL İZLE! #127916 SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI! 36 bin sağlık çalışanı alım başvuru kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? 10 MAYIS BİM AKTÜEL ürünler kataloğunda neler var? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! Doğal Taşların Özellikleri ve Faydaları: Hangi Kristal Ne İşe Yarar? BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman 2024? MEB BİLSEM sınav belgesi yayınlandı mı? Sonuç tarihi ne zaman açıklanacak? ÖĞRETMEN ATAMALARINDA MÜLAKAT NASIL OLACAK? Mülakat değişti mi, ne olacak? Anneler günü anlamlı sözler! #128144 Anneler günü için anlamlı ve kısa mesajlar neler? Mülakat sistemi kalkacak mı? MEB öğretmen atamalarında yeni mülakat sistemi nedir? Trafik haftası ne zaman 2024? Trafik haftası hangi hafta, ayın kaçında? Öğretmen atamalarında mülakat değişiyor mu? Öğretmen atamalarında yeni mülakat sistemi ne olacak? İŞKUR en çok açık olan meslekler neler? #128204 Türkiye'de en kolay iş bulunan meslekler hangileri? Mayıs ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Sosyal yardım mayıs ayı ödemeleri yattı mı? 1 Nisan hangi burç? 1 Nisan'da doğanlar hangi burç oluyor? 1 Nisan tarihi hangi burç olur? Gelire göre tarife nedir? Gelire göre tarife ne demek, nasıl oluyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title