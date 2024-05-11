Hüyük ilçesinde çiftçilere ve yatırımcılara hibe destekleri anlatıldı
Konya'nın Hüyük ilçesinde düzenlenen programda, çiftçilere ve yatırımcılara TKDK hibe destekleri ve IPARD 3 dönem desteklemeleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Hüyük Belediye Başkanı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü, kırsal bölgelerdeki çiftçilere destek olma ve ilçenin kalkınmasına katkı sağlama sözü verdi.
Konya'nın Hüyük ilçesinde çiftçilere ve yatırımcılara yönelik hibe destekleri anlatıldı.
Belediye Meclis Salonu'ndaki programda, ilçedeki üreticilere Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe destekler tanıtıldı.
Ardından IPARD 3 dönem desteklemeleri hakkında bilgilendirme yapıldı.
TDKK Konya il Koordinatörü Yavuz Uysal ve kurum personelleri, yatırımcılara destek ve süreçleri aktardı.
Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, yaptığı açıklamada, kurum olarak kırsal bölgelerdeki çiftçilere destek olmaya çalıştıklarını belirtti.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Sarı da yeni projelerle ilçenin kalkınmasına ve yatırımcılara katkı vereceklerini ifade etti.