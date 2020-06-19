AYNI BAHÇEDEKİ İKİNCİ EVLAT ACISI
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AYNI BAHÇEDEKİ İKİNCİ EVLAT ACISI

KÜTAHYA'da yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Seda Öztürk, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

AYNI BAHÇEDEKİ İKİNCİ EVLAT ACISI
19.06.2020 15:33 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:37

KÜTAHYA'da yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Seda Öztürk, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Yakup ve Emine Öztürk'ün çiftinin daha önce 2 yaşındaki bir kız çocuğunu aynı bahçedeki su kuyusuna düşmesi sonucu kaybettiği öğrenilirken, aynı bahçede ikinci kez evlat acısı yaşadığı ortaya çıktı. Baba Yakup Öztürk yıldırım düşen çardak altında taziyeleri kabul ederken, köylüler aileye acısını hatırlatmaması için yıldırım düşen ağacı kesti.

Kütahya'ya 40 kilometre mesafedeki Hamidiye Kızılcaören köyünde oturan Yakup ve Emine Öztürk çiftinin 5 çocuğundan biri olan Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İlahiyat bölümü 4'ncü sınıf öğrencisi olan Seda Öztürk, dün ağaç altında oturduğu çardakta yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı. Yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Öztürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Genç kızın ölümü köyde büyük üzüntüye neden oldu. Dün acı haberin ardından sinir krizi geçiren Yakup ve Emine Öztürk çifti, bugün evlerinin bahçesinde yıldırım düşen çardak önünde taziyeleri kabul etti. Gözyaşlarına hakim olamayan aileye köylüler destek olurken, yıldırım düşen ağaç ise üzüntü vermemesi için kesildi. Hamidiye Kızılcaören köyü muhtarı Özkan Yiğit, köyde büyük bir acı yaşandığını ifade ederek, "Dün ağaca yıldırım düşmesi sonucu kardeşimiz vefat etti. Biz de bugün ailenin acısı biraz dinsin diye yıldırım düşen ağacı kestik. Kızımız geçtiğimiz aylarda pikniğe çıkan ve Gürlek mevkiinde kayıp olan yaşlı bir kadını sabah karşı evlerinin önünde bulup, içeri alarak karnını doyurduktan sonra yetkilileri arayıp teslim etmişti. Başımız sağ olsun acımız büyük" dedi.EN SON KPPS SINAV KİTAPLARI İSTEMİŞCemil Öztürk, kız kardeşinin en son kendisinden Kamu Personeli Seçme Sınavı'na hazırlanmak için kitap istediğini belirterek, "Kardeşim üniversitede 4'ncü sınıf öğrencisiydi. Çok neşeli hayat dolu bir insandı. En son telefonla konuştuk ve benden KPSS sınavına girmek istediğini ve bunun kitap getirmemi istedi. Ben de ona istediği kitapları alıp getirdim. Evde çalışarak sınava hazırlanacaktı" diye konuştu.AYNI BAHÇEDE İKİNCİ ACIYıldırım düşmesi sonucu kızları Seda'yı kaybeden Yakup ve Emine Öztürk çiftinin, köy evlerinin bahçesinde daha önce de 2 yaşındaki Nihal isimli çocuklarını 1980 yılında su kuyusuna düşmesi sonucu kaybettiği öğrenildi. Komşuları Öztürk çiftinin aynı bahçede ikinci kez evlat acısı yaşadığını söyledi.TOPRAĞA VERİLDİKütahya'daki hastanede otopsi işlemleri tamamlanan Seda Öztürk'ün cenazesi köydeki evine getirildi. Ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında, helallik alındı. Cenaze daha sonra köy girişindeki mezarlığa götürüldü. Buradaki babası Yakup Öztürk, ağabeyi ve kardeşlerinin yanı sıra köylülerin yanı sıra üniversiten arkadaşı yer aldı. Öztürk, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenaze sırasında koronavirüs tedbirleri nedeniyle maske takılırken, sosyal mesafe kuralına uyuldu.KAYIP KADINI EVİNDE MİSAFİR ETMİŞTİ

Yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden Seda Öztürk'ün, geçen yıl Eylül ayında yakınlarıyla pikniğe gittikten sonra ormanda kaybolan Müzeyyen Turan (83) evlerine yakın bir alanda bularak evinde misafir ettiği öğrenildi. Kayıp yaşlı kadına yardım eden Seda Öztürk'ün daha sonra ise Jandarma ve sağlık ekiplerine haber vererek ailesine kavuşmasını sağladığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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