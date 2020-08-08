Ataşehir'de gecekondu alev alev yandı: 4 kişi dumandan etkilendi
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Ataşehir'de gecekondu alev alev yandı: 4 kişi dumandan etkilendi

ATAŞEHİR'de bir gecekondu alev alev yandı.

Ataşehir'de gecekondu alev alev yandı: 4 kişi dumandan etkilendi
08.08.2020 04:21 | Son Güncelleme: 08.08.2020 04:48

ATAŞEHİR'de bir gecekondu alev alev yandı.4 kişi dumandan etkilendiği yangın sonucu gecekondu küle döndü.

Yangın, saat 02.30 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi 3105 sokakta bulunan bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. İçinde 4 kişinin yaşadığı gecekonduda meydana gelen yangını fark eden komşuları itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri gelene kadar mahalleli bahçeden çektikleri hortumlarla yangına müdahale etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri, alev alev yanan gecekonduyu yaptıkları müdahale ile kontrol altına aldı, ardından soğutma çalışması yapıldı.

4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİGecekondu tamamen yanarken burada yaşayan ve dumandan etkilenen 4 kişi olay yerindeki ambulansta tedavi edildi."UCUZ ATLATTIK"Yangını ilk fark ederek yardıma koşan Celal Karakuş, "On dakika içinde gecekondunun her tarafını sardı. Gençler var burada kalan. Hemen geldik çıkardık, kimseyi içeri bırakmadık, itfaiyeyi aradık. Polis önce geldi, itfaiye sonra geldi. Yarım saat falan sürdü itfaiyenin gelmesi ama itfaiye aracı biraz yetersiz kaldı. Mahalle gecekondu, onlara da sıçrayabilirdi. Ucuz atlattık" şeklinde konuştu.MAHALLELİ MASKESİZ, SOSYAL MESAFESİZ SOKAĞA DÖKÜLDÜÖte yandan, yangını gören mahalleli ise maskesiz, sosyal mesafesiz sokağa döküldü sokağa döküldü. Kalabalık itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledi.Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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