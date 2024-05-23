Kütahya'da Yıldırım Düşmesiyle Orman Yangını Çıktı

Kütahya'nın Emet ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı.

Sülye köyü Sarıyer mevkiinde bulunan ormanlık alana yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesiyle birlikte yangın çıkarken, alevler hızla yayılmaya başladı. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı merkezine haber verdi. Yangına ilk olarak Sülye köyünde bulunan muhtarlığa tahsis edilmiş su tankerleri ile müdahale edildi. Olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, soğutma çalışması yapıldı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - KÜTAHYA