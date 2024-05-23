İzmit'te Yıldırım İsabet Eden Apartman Dairesinde Yangın Çıktı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir apartman dairesine yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangın, dairede büyük hasara neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin bir saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü ancak daire kullanılamaz hale geldi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir apartman dairesinde yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangın hasara neden oldu.
Çukurbağ Mahallesi Gülümser Sokak'ta 4 katlı binanın 3. katındaki boş daireye yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin bir saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangında daire kullanılmaz hale geldi.