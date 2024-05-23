İzmit'te Yıldırım İsabet Eden Apartman Dairesinde Yangın Çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir apartman dairesinde yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangın hasara neden oldu.

Çukurbağ Mahallesi Gülümser Sokak'ta 4 katlı binanın 3. katındaki boş daireye yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bir saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangında daire kullanılmaz hale geldi.