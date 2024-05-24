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Orhangazi'de Yangın Çıktı, Köpek Gözyaşları İçinde Kurtarıldı

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Orhangazi'de bir apartman dairesinde çıkan yangında, evde olmayan aile içerideki köpeğini gözyaşları ile kurtardı. Yangın kontrol altına alınırken, köpek sağ salim teslim edildi.

Orhangazi'de bir apartman dairesinde yangın çıktı. Ekipler yangını söndürmek için yoğun çaba harcarken, bu sırada evde olmayan aile içerideki köpeğini gözyaşları ile kurtardı.

Yangın gece yarısı Muradiye Mahallesi İzzet Kani Örgün Sokak üzerindeki Öğretmenler Sitesi'nin 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 20 dairenin bulunduğu apartmanda birçok kişi uykudayken 3. kattaki bir daireden dumanlar yükselmeye başladı. Duman ve kokuyu fark eden apartman sakinleri itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Apartman tedbir amaçlı boşaltılırken, yangının başladığı evin sakinlerinin olay sırasında dışarıda olduğu belirlendi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın apartmana yayılmadan kontrol altında alındı.

Evdeki köpek kurtarıldı

Yangınla ilgili bilgi verilen ev sahipleri olay yerine geldiğinde evde köpeklerinin olduğunu söyledi. Güvenle evden çıkartılan köpeğin teslim edildiği sahipleri gözyaşlarına hakim olmadı.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, yanan dairede hasar meydana geldi. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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