Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde zeytinlik alanda yangın çıktı
Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki Sırma Mahallesi'nde bulunan zeytinlik alanda çıkan yangında 3 hektarlık alan zarar gördü. Yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve helikopterlerin müdahalesiyle söndürüldü.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.
Sırma Mahallesi'nin üst kısmındaki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
İki helikopterin havadan destek verdiği çalışma sonucu söndürülen yangında yaklaşık 3 hektarlık alan zarar gördü.