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Aydın'da Kağıt Fabrikasında Yangın Çıktı

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Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan kağıt fabrikasında çıkan yangın, hasara yol açtı. Yangın, rulo makinelerinin bulunduğu kısımda meydana geldi ve ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 6 fabrika çalışanı ve bir itfaiyeci dumandan etkilendi.

Aydın'ın Söke ilçesinde kağıt fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.

Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan kağıt fabrikasının rulo makinelerinin bulunduğu kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, orman işletme ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında 6 fabrika çalışanı ile bir itfaiyeci dumandan etkilendi.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Aydın Söke Yaşam Güncel Haberler

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