Asker adaylarına korona virüs testleri yapıldı
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Asker adaylarına korona virüs testleri yapıldı

19) testlerinden geçirildi.

Asker adaylarına korona virüs testleri yapıldı
06.06.2020 10:25 | Son Güncelleme: 06.06.2020 10:29

19) testlerinden geçirildi. 500'e yakın asker adayı 5 gün boyunca Düzce'de sağlıklı hayat merkezine giderek testlerini yaptırdı. Testleri negatif çıkan askerler kışlalara alınacak.

Milli Savunma Bakanlığı, korona virüs salgını sonrasında geçici olarak durdurulan asker alımlarının tekrar başlatıldığını duyurmasının ardından Düzce'de askere gidecek olan yaklaşık 500 kişi Düzce Sağlıklı Hayat Merkezi'nde özel olarak oluşturulan Korona virüs test bölümünde, Covid-19 testine girdi. Kayıt işlemelerini tamamlayan askerler sırayla testlere alındı. Asker adaylarından alınan numuneler özel olarak paketlendi. Özel olarak paketlenen numuneler Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına getirilerek PCR testlerine alınırken, test sonuçlarına göre asker adaylarının kışlalara alınacağı belirtildi.

"Birliklerine teslim olmadan Covid-19 testi uygulanıyor"

Düzce'de Korona virüs operasyon merkezinde görevli doktorlardan birisi olan Dr. Pınar Aydoğan, "Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının ortak çalışması ile korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Haziran celp dönemi gelen askerlerin birliklerine teslim olmadan önce korona virüs testleri yapılıyor. Düzce'de de asker adaylarına 1 Haziran'dan itibaren korona virüs testleri yapılmaya başlandı. 1 Haziran Pazartesi günü 130 asker adayına, 2 Haziran Salı günü 200 asker adayına, 3 Haziran Çarşamba günü 30 asker adayına 4 Haziran Perşembe günü 50 asker adayına ve 5 Haziran Cuma günü 60 asker adayına olmak üzere toplam 470 asker adayına şu ana kadar korona virüs testi yapılmıştır" dedi.

İlk celp dönemi olan 5 Haziran tarihine kadar Düzce'de yaklaşık 500 asker adayına korona virüs testi gerçekleştirilirken, hiçbir asker adayında pozitif vakaya rastlanılmadı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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